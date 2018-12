Stoccano 40 tonnellate di salmone con provenienza ignota: multati

Avevano stoccato quasi 40 tonnellate di salmone in imballi che non riportavano l'origine del prodotto, ma la guardia costiera li ha scoperti e sanzionati per 4500 euro. È accaduto in una piattaforma logistica di Milano, dove gli uomini e le donne della guardia costiera hanno scoperto l'irregolarità: le indicazioni relative alla provenienza dei prodotti ittici è obbligatoria, a garanzia del consumatore.

Gli interventi

Il controllo è stato effettuato nell'ambito dell'operazione 'Confine illegale', che ha visto la Guardia Costiera ritirare prodotti ittici non sicuri o qualitativamente non idonei, nonché sventare vere e proprie frodi commerciali in tutt'Italia. A promuovere l'operazione nel periodo natalizio, in cui il consumo di piatti a base di pesce è particolarmente alto, è stato il ministro delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo, senatore Gian Marco Centinaio.

'Confine illegale', partita lo scorso novembre e ancora in corso, è stata voluta per "garantire il rispetto delle vigenti disposizioni sugli scambi commerciali nazionali e soprattutto internazionali, a tutela degli stock ittici e dell’ecosistema", come annota la guardia costiera. All'operazione hanno preso parte 5mila uomini e donne del corpo.

In tutto, a livello nazionale, sono state emesse 770 sanzioni penali e amministrative e sette ordinanze di custodia cautelare; mentre a essere sequestrate sono state 80 tonnellate di prodotti ittici, di cui la metà a Milano. I controlli sono stati eseguiti sia lungo le coste che nell'entroterra, soprattutto nelle grandi città.