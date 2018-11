Campo X, in due fanno il saluto romano durante la commemorazione ai caduti Rsi

Circa un centinaio di persone si sono riunite nella mattinata del 1° novembre al Cimitero Maggiore di Milano per ricordare i caduti della Repubblica sociale italiana (Rsi) sepolti al Campo X. La celebrazione si è svolta nonostante il divieto da parte del sindaco Beppe Sala e il no del Prefetto Renato Saccone, che aveva affermato: "Nessuna manifestazione di carattere politico può svolgersi nei cimiteri cittadini (nel momento in cui, ndr) ci si raccoglie nella memoria dei propri cari scomparsi". Due tra i circa cento partecipanti hanno fatto il saluto romano.

Dal gazebo allestito per consentire gli interventi al riparo dalla pioggia, gli organizzatori della manifestazione avevano chiesto ai partecipanti di rinunciare al gesto fascista "a causa delle tante telecamere e del rischio di denunce". Ma due dei presenti non si sono lasciati intimorire e hanno comunque teso verso l'alto il braccio destro. Uno di loro è Marzio Mori, un pensionato 72enne che ha definito "stupido" e "senza senso" il divieto del sindaco Sala.

Ad organizzare il raduno l'associazione Memento, legata al gruppo di destra 'Lealtà Azione'. Tra i presenti, poi, alcuni rappresentati di Casapound, Forza Nuova e Lealtà Azione. Nei giorni scorsi Sala e Anpi avevano chiesto alle autorità competenti di vietare la tradizionale 'parata nera', appellandosi all'antifascismo di Milano.