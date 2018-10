Salva un cane dalla strada e lo restituisce alla proprietaria: 68enne multata

Vide un cagnolino meticcio vagare per strada smarrito, lo avvicinò, gli diede da mangiare, lo mise al sicuro per evitare che venisse investito e chiamò i vigili. Poi riuscì a restituirlo alla proprietaria, che lo stava cercando in auto. Ma il giorno successivo per la sua azione ricevette una multa di 103 euro. È quanto accaduto a Lainate alla 68enne amante degli animali, Adriana Scicolone, che lo scorso 26 settembre salvò un cane di 17 anni a rischio investimento.

Il giorno dopo il salvataggio, la signora Scicolone e la padrona del cane, una donna di 76 anni, vennero convocate dalla polizia locale, che le sanzionò entrambe. La prima per l'irregolare "cattura di animale vagante" e la seconda per negligenza. A divulgare l'assurda vicenda è il genero della 68enne, che attraverso un post su Facebook mette in luce come la donna sia riuscita a evitare non solo che il cane venisse travolto, ma anche che si verificassero incidenti. L'iniziale lieto fine della storia, scrive l'uomo, è cambiato quando la 68enne si è messa in contatto con i vigili "per informarli che tutto era sotto controllo"; a quel punto, infatti, è arrivata la convocazione per la multa.

Oltre a scrivere la contravvenzione, il poliziotto di turno ha anche redarguito le due donne, le quali, amareggiate, hanno pagato subito la sanzione. Ma la storia, divulgata sui social dai parenti della signora Scicolone, ha suscitato l'indignazione di moltissimi, che si sono chiesti come sia possibile che qualcuno venga punito per aver salvato un animale. A questo punto il sindaco di Lainate, Alberto Landonio si è scusato con la donna, promettendo di modificare il vecchio regolamento che ha consentito al vigile di sanzionarla.

Gli articoli a cui si è appellato l'agente vennero approvati negli anni '90 per evitare che persone inesperte catturassero rangagi potenzialmente pericolosi, ma, ha ammesso il primo cittadino, questo regolamento "è ormai desueto e superato". Nessun rimborso, intanto, per la 68enne, che aveva già pagato la multa.