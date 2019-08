Salvati due alpinisti milanesi mentre crollano dei massi dalla parete

Sono stati recuperati in buone condizioni i due alpinisti milanesi di 35 e 31 anni, rimasti bloccati martedì mattina sul Corno Piccolo per la caduta di alcuni sassi. Erano partiti qualche ora fa per affrontare una via d’alpinismo sul Monolito del Corno Piccolo (Abruzzo), ma si sono ritrovati in un canale poco distante da lì, conosciuto con il nome di “Immondezzaio” per la presenza di numerosi detriti.

A farli desistere e a convincerli a chiedere aiuto sono state numerose cadute di sassi dall’alto.

Intorno alle 12.30 si sono infatti messi in contatto con il 118, dopo che il Soccorso Alpino e Speleologico abruzzese era già stato avvisato della situazione.

Intorno alle 13.30, con due distinti recuperi con il verricello, l’eliambulanza del 118 ha recuperato i due nel canale e li ha accompagnati ai Prati di Tivo.