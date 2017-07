Padre e figlia precipitano per decine di metri in alta montagna

Due alpinisti milanesi, padre e figlia, sono stati salvati dopo essere precipitati in un crepaccio ad alta quota (3.600 metri) nella zona del rifugio Marco&Rosa, a Chiesa in Valmalenco in provincia di Sondrio.

La ragazza è scivolata nel crepaccio e il padre ha cercato di fermarla. Ma entrambi sono caduti per una ventina di metri. La terza persona con loro ha chiesto aiuto e alcuni alpinisti, che si trovavano lungo la strada ferrata sovrastante, hanno contattato il numero di emergenza 112.

Sul posto l'elisoccorso da Como e le squadre territoriali del soccorso alpino e speleologico. Il padre era riuscito a risalire autonomamente il crepaccio. La figlia è stata recuperata e salvata nella serata di sabato 22 luglio.

Per entrambi alcune contusioni e una lieve ipotermia.