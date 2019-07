Uomo pronto a uccidersi: i vicini mettono i materassi in strada, salvato dagli agenti

Aveva deciso di farla finita. Si era fatto bello ed era pronto - così aveva scritto in una lettera - a tornare da sua moglie, scomparsa qualche anno fa. Ma per fortuna sulla sua strada ha trovato degli agenti splendidi e tanti vicini di casa che non si sono girati dall'altra parte.

Tragedia sfiorata sabato pomeriggio in viale Romagna a Milano, teatro del tentato suicidio di un uomo di novantacinque anni, fortunatamente salvato dai poliziotti del commissariato Città Studi che hanno scritto un lieto fine per una storia che stava assumendo i contorni del dramma.

L'allarme alla Volante è arrivato alle 13.30, quando un ragazzo di ventidue anni ha telefonato al 112 spiegando che un suo vicino di casa era in equilibrio sul balcone, pronto a gettarsi nel vuoto. Al loro arrivo, i poliziotti sono entrati in un appartamento confinante con quello del 95enne, che vive in un'abitazione al secondo piano di viale Romagna. Gli agenti hanno parlato a lungo con l'uomo, hanno cercato di tranquillizzarlo e gli hanno ripetuto più volte di non fare gesti estremi, mentre i vicini sono scesi in strada e hanno sistemato una serie di materassi sotto il balcone, con la speranza di attutire un'eventuale caduta.

Per fortuna, però, non ce n'è stato bisogno. Uno degli agenti, infatti, si è sporto dal balcone ed è riuscito ad afferrare il braccio dell'anziano, ammanettandolo poi alla ringhiera per tenerlo fermo. A quel punto i poliziotti sono riusciti a raggiungere l'uomo e lo hanno tratto definitivamente in salvo. Dentro casa, gli agenti hanno trovato due lettere che il 95enne aveva scritto ai figli per chiedere loro scusa e per spiegare che voleva rivedere la moglie, morta qualche anno prima.

In mattinata, hanno poi accertato gli investigatori, l'uomo si era anche fatto accompagnare dalla badante dal suo parrucchiere: probabilmente l'ultimo passo del suo piano prima dell'estremo gesto. Ma per fortuna i suoi angeli custodi hanno fatto prima.