Si è consegnato Salvatore Barbaro, boss della 'ndrangheta condannato a 9 anni

Salvatore Barbaro, 46enne boss della 'ndrangheta ricercato da gennaio per una condanna a 9 anni di reclusione, si è costituito consegnandosi ai carabinieri della squadra catturandi. L'uomo, accusato di far parte della 'ndrina dei Barbaro-Papalia di Buccinasco, è stato condannato dalla Cassazione per l'indagine Cerberus insieme al cognato Mario Miceli (che ha subìto una condanna a 6 anni) e all'ex imprenditore Maurizio Luraghi (a 4 anni e mezzo).

Ora i giudici dovranno anzitutto valutare per lui gli eventuali cumuli di pena e gli anni già scontati in cella, dopodiché si deciderà la destinazione carceraria. L'inchiesta Cerberus era incentrata sugli affari del movimento terra, tradizionalmente fertile per le cosche mafiose. Rosario Barbaro, fratello di Salvatore, condannato in appello a 7 anni, aveva rinunciato al ricorso al terzo grado di giudizio mentre il loro padre Domenico Barbaro era morto durante il processo.

Marito di Serafina Papalia, figlia dell'altro boss Rocco, probabilmente nel mese di latitanza ha vissuto tra Buccinasco e Gudo Visconti. Dopo qualche settimana dalla condanna ha preso contatti con i militari per concordare l'appuntamento e consegnarsi. Cosa che è avvenuta giovedì 21 febbraio, intorno all'una di pomeriggio, davanti a un bar tabacchi presso la stazione ferroviaria milanese di Porta Genova.