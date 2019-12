Salvini sulle buche a Milano: "Caos e incuria come a Roma. Forse Sala si è montato la testa"

"Da milanese che vive e lavora a Roma, abituato al disastro di Roma, non mi aspettavo di trovare simile disattenzione e incuria anche a Milano". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini mentre era in visita ai bambini dell'ospedale Buzzi.

L'ex vicepremier ha voluto commentare lo stato delle strade del capoluogo lombardo che a causa delle precipitazioni intense e del traffico, ultimamente hanno riportato buche e danni. "Non vorrei che Sala - ha proseguito Salvini riferendosi al sindaco di Milano - si fosse montato la testa e si occupasse soltanto del centro storico. Ma Milano è anche Gallaratese, Bovisa e Quarto Oggiaro. Girando per Milano ho visto un caos romano".

Emergenza buche a Milano

La scorsa domenica una buca in viale Lunigiana aveva danneggiato ben otto auto in soli 45 minuti. Sulla situazione del manto stradale si era espresso Marco Granelli, assessore ai lavori pubblici del Comune di Milano: "Le strade di Milano con l’intenso traffico di dicembre e con le forti e continue piogge sono in situazione critica - aveva scritto in un lungo post Facebook -. Il Comune ha fatto il doppio degli interventi del 2018 e nel 2020 ha messo il doppio dei milioni per la manutenzione strade: circa 40 in un anno e per questo sta preparandosi a fare di più. E questo anche grazie a cittadini responsabili che usano il trasporto pubblico e non si stancano di segnalarci i problemi".

Il sindaco Beppe Sala, poi, il 23 dicembre aveva scritto su Facebook: "Il manto stradale fotografa un problema che va gestito senza esitazioni. Il 2020 sarà l'anno della svolta: abbiamo deciso di raddoppiare i fondi per la cura delle strade".