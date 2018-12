Insulti a Napoli e Koulibaly al Meazza, Salvini: "Il sano sfottò tra tifoserie non è razzismo"

"Meno male che Mazzoleni non ha sospeso la partita, pensate cosa sarebbe successo. E di sicuro qualcosa non ha funzionato dal punto di vista dell'organizzazione visto che sono arrivati anche delinquenti dall'estero - il riferimento è agli ultras del Nizza - e dovevano essere intercettati prima".

Musica e testo del ministro dell'Interno, Matteo Salvini, che ha commentato così - intervistato da "Tiki Taka" - gli scontri prima di Inter-Napoli, nei quali ha perso la vita al 35enne Daniele Belardinelli, e i cori all'interno del Meazza contro i napoletani e Koulibaly, costati all'Inter due giornate di chiusura dello stadio.

"Tutti devono mettere la testa a posto, ci vuole un enorme esame di coscienza da parte di tutti i protagonisti del pallone, tutti devono contribuire a creare un clima più sereno - ha auspicato il numero uno del Viminale -. Vedrò la tifoseria organizzata, quella sana, non quella che va allo stadio con la roncola o l'ascia. E le società di calcio investano nei sistemi di controllo", ha chiesto Salvini, che pochi giorni fa era finito al centro delle polemiche dopo la foto con il capo ultrà del Milan, Luca Lucci.

Quindi, ecco il Salvini pensiero su quanto accaduto a San Siro, con i buu razzisti ai danni di Kalidou Koulibaly e le offese ai partenopei. "Si assiste al festival delle generalizzazioni ma non c'entra la stragrande maggioranza del tifo interista che viene penalizzata. Negli stadi cantano anche 'Milano in fiamme': questo sarebbe razzismo? - ha spiegato il vicepremier -. Non mettiamo tutto nello stesso pentolone, anche Bonucci è stato coperto di 'buuu' da parte dei tifosi del Milan, anche questo è razzismo? Il sano sfottò tra tifoserie - ha concluso Salvini - non è da considerare razzismo".