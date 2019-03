Salvini contro Ramy, il ragazzino eroe del bus: "Vuole lo ius soli? Quando sarà eletto...". Video

La cittadinanza sì, ma solo dopo aver "controllato tutto e tutti". Lo ius soli, di sicuro, no. Piccolo "scontro" tra Matteo Salvini e Ramy, il 13enne che mercoledì scorso si trovava sul bus dirottato, sequestrato e incendiato sulla Paullese a San Donato e che è stato tra i primi a dare l'allarme aiutando i carabinieri a salvare tutti un attimo prima che l'attentatore - Sy, l'autista del pullman - desse fuoco a tutto.

Proprio per il suo eroismo e il suo sangue freddo - "pensavo di essere già morto, ho cercato di salvare tutti", aveva raccontato poi -, per il ragazzino si era aperta la possibilità di avere subito la cittadinanza italiana, che ancora non ha nonostante sia nato in Italia.

La proposta era arrivata da più parti politiche - Luigi Di Maio in testa - ed era stata accolta abbastanza positivamente anche dal segretario della Lega e vicepremier. Sabato, invece, Salvini - stuzzicato su una frase dello stesso Ramy, che aveva sottolineato come fosse assurdo che lui e alcuni suoi compagni non siano considerati italiani - ha avuto parole meno concilianti.

"Vorrebbe avere lo ius soli? Questa è una scelta che potrà fare quando verrà eletto parlamentare", ha replicato duro il vicepremier. E ancora: "La legge sulla cittadinanza va bene così com’è", non c’è "assolutamente" alcuna possibilità di riaprire la discussione sullo ius soli.

Quindi, sulla cittadinanza a Ramy: "Stiamo facendo tutte le verifiche del caso, perché prima di fare scelte così importanti - ha concluso Salvini - bisogna aver controllato tutto e tutti".