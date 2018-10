Salvini 'diventa un topo' nei manifesti per promuovere un corteo studentesco

Un ragazzo che colpisce il ministro dell'Interno Matteo Salvini con un libro. La scritta 'Salvini carogna torna nella fogna'. E il vicepremier raffigurato con un topo. Queste le immagini e le parole dei manifesti affissi in città per promuovere il corteo 'Studenti contro il governo', in programma il 16 novembre.

Rete Studenti, organizzatrice della manifestazione, ha spiegato il significato di queste rappresentazioni: l'aggressione con un libro è la "metafora della doverosa lotta all'ignoranza", ignoranza che "è ormai diventata la migliore alleata del vicepremier e utilizzata dallo stesso come strumento per fomentare l'odio e colpire i cittadini alla pancia". Salvini, poi, continua l'associazione, è "rappresentato come un topo di fogna a sottolineare le fin troppo evidenti analogie con i neofascisti (ad esempio Casapound) dai quali riceve un forte supporto".

(Il manifesto di Rete Studenti)

Il corteo indetto per il 16 novembre, come si legge sul profilo Facebook di Rete Studenti, ha l'obiettivo di contrastare le "politiche discriminatorie" e la "deriva autoritaria" in corso, oltre a far sì che "l'opinione pubblica comprenda che i migranti non sono altro che il capro espiatorio". L'associazione invita tutti i milanesi a prendere parte alla manifestazione "contro il governo dell'infamia e le sue politiche xenofobe e razziste".