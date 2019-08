Moscerini e acqua stagnante: sospeso il servizio pasti del San Carlo

Servizio pasti sospeso per i pazienti dell'Ospedale San Carlo di Milano e locale cucina chiuso. Lo ha disposto l'Agenzia di tutela della salute milanese dopo aver constatato la presenza di acqua stagnante e insetti dentro a un'apparecchiatura in disuso che si trova in un locale attiguo alla cucina del nosocomio.

La decisione di Ats è stata presa a seguito di un controllo di routine effettuato nella mattinata di giovedì, nel corso del quale sono stati trovati gli insetti e l'acqua ferma. Nel verbale di sospensione del servizio, nello specifico, gli operatori dell'Agenzia hanno messo in luce le condizioni del locale lavaggio in disuso, che è direttamente collegato con l'ambiente dove vengono preparati i pasti per i degenti del San Carlo.

In particolare, un dissipatore non utilizzato da anni e contenente al suo interno una cisterna è stato trovato con acqua stagnante, residui alimentari e moscerini. Il macchinario è già stato rimosso e dopo la sanificazione degli ambienti il servizio pasti riprenderà normalmente. All'interno del centro cottura dell'ospedale ogni giorno vengono preparati circa mille pasti.