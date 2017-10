M5, San Siro Stadio continuerà a chiamarsi "Mediaset Premium": sponsorizzazione rinnovata

Mediaset Premium sponsorizzerà per altri nove mesi la stazione M5 San Siro Stadio, uno dei due capolinea della metropolitana "lilla".

Il primo abbinamento tra la fermata e l'azienda risale al 24 aprile 2015, ma alla scadenza del periodo la società ha partecipato nuovamente al bando gestito da M5 Spa.

La fermata, quindi, continuerà a chiamarsi "San Siro Stadio Premium Mediaset". La sponsorizzazione, oltre al naming, comprende anche la presenza in esclusiva negli spazi commerciali della stazione. In cambio, Mediaset Premium verserà 90 mila euro (più Iva) a M5 Spa per nove mesi.

Attualmente le fermate sponsorizzate della M5 sono Garibaldi (Nissan, dal 26 giugno 2015 per tre anni), Tre Torri (Allianz Generali, dal 26 giugno 2015 per dieci anni) e Cenisio (Wibida, dal 2 novembre 2016 per tre anni).