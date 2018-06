Paullo, trovato nella Muzza il cadavere della 21enne dispersa: il fidanzato si era suicidato

Alla fine l'acqua ha restituito anche il suo corpo. Il cadavere di Sara Luciani - la ragazza ventunenne scomparsa ufficialmente da venerdì sera - è stato trovato nel canale Muzza, a Paullo. Ad avvistare il corpo, all'altezza di via Buonarroti, è stato un pescatore che ha avvisato immediatamente le forze dell'ordine.

I vigli del fuoco, che da giorni passavano al setaccio l'acqua, hanno portato il corpo a galla e lo hanno affidato al medico legale, che ora dovrà effettuare tutte le analisi del caso.

Dallo stesso punto del canale domenica pomeriggio era affiorato il paraurti della Golf di Manuel Buzzini, il fidanzato di Sara - di dieci anni più grande - che era stato trovato morto all'alba di sabato nell'abitazione di sua nonna, in via Mantova a Melzo. Gli abiti indossati dal giovane erano bagnati e sporchi fino all'addome, come se fosse stato immerso in acqua, mentre il resto della sua auto è ancora introvabile.

Buzzini - stando a quanto accertato dai carabinieri - abitava nell'abitazione dei genitori della ragazza, insieme alla ventunenne, con cui stava da circa un anno. Stando a quanto riferito dai militari, tra i due non ci sarebbero state difficoltà particolari. E venerdì sera, quando i due sono spariti nel nulla, erano proprio insieme.

Due le ipotesi su cui lavorano gli investigatori: l'omicidio-suicidio o il tragico incidente stradale, con l'auto finita nel canale e la scelta del trentunenne di togliersi la vita.