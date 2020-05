Brumotti preso a sassate in via Gola: fermate due persone

Ennesima aggressione ai danni dell'inviato di Striscia la notizia, Vittorio Brumotti. È accaduto domenica pomeriggio, alle 17:45, in via Gola 23, dove il giornalista, che stava realizzando un reportage sullo spaccio di stupefacenti, è stato preso a sassate. Sul posto sono intervenute due volanti della polizia di stato.

Alcune persone hanno lanciato dei sassi contro Brumotti, per poi darsi alla fuga prima dell'arrivo degli agenti. Ad essere fermate e identificate due persone, che potrebbero essere tra i responsabili dell'aggressione, come accerterà nei prossimi giorni l'indagine in corso anche visionando i filmati realizzati dal reporter.

All'arrivo della polizia - segnala la questura - dopo che il giornalista ha indicato il luogo dell'aggressione, una trentina di persone, residenti nella zona, sono scese in strada e hanno insultato gli agenti accorsi sul posto. Vittorio Brumotti ha rifiutato il soccorso del personale sanitario e si riserva di sporgere denuncia per quanto accaduto.