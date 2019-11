Milano, sassi contro un'auto infermieristica del 118 in pieno centro: identificati dei ragazzini

Un'ambulanza - nello specifico un'auto infermieristica - è stata presa di mira da alcuni ragazzini ospiti di una struttura protetta del Comune in via Curtatone, angolo via Alfonso Lamarmora, in centro a Milano: i giovani, tutti minorenni, secondo quanto segnalato dai carabinieri, avrebbero lanciato un sasso contro la vettura, centrando il parabrezza.

L'episodio è accaduto nella serata di giovedì, attorno alle 22.20. Stando a quanto riferito dal personale dell'Azienda regionale emergenza urgenza, l'auto infermieristica è stata pressa a sassate improvvisamente: le pietre 'piovevano' dalla finestra di un appartamento.

Sassi contro un'ambulanza del 118 a Milano

Sul posto sono intervenuti i militari del Nucleo Radiomobile, che hanno identificato la struttura e i ragazzi. Sembra che i giovanissimi volessero protestare per alcune situazioni interne alla struttura dove vivono.

Solo per fortuna nessuno è rimasto ferito. I responsabili sono stati segnalati al Comune, ente gestore dell'abitazione perché prenda i provvedimenti necessari. La vettura del 118, assegnata al Policlinico, dovrà restare ferma per un po'.