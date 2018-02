"Nessuno mi dà un passaggio", lancia i sassi contro le auto in corsa: arrestato 23enne

Aveva diverse pietre con sé e le stava lanciando contro le auto in corsa. Per lui sono scattate le manette, arrestato dai carabinieri del nucleo radiomobile. È successo nella tarda mattinata di giovedì sul ponte che collega Spino d’Adda e Zelo Buon Persico, nei guai un profugo nigeriano di 23 anni che vive in una struttura della Caritas di Verona.

A notare il 23enne e lanciare l'allarme sono stati gli automobilisti di passaggio. Sul posto sono intervenuti i militari che, dopo aver rincorso l'uomo tra i boschi, sono riusciti a braccarlo. Ma lui non si è dato per vinto e, capendo di essere alle strette, ha tentato di opporre resistenza brandendo un lungo chiodo arrugginito.

Tutto inutile. L'uomo è stato bloccato e accompagnato all'ospedale di Crema dove è stato sedato, successivamente è stato identificato e arrestato. Alle forze dell'ordine ha spiegato di aver agito così perché si era perso e nessuno si fermava a dargli un passaggio. Per lui sono scattate le manette con l'accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, nella colluttazione, infatti, sono rimasti leggermente feriti due militari. I carabinieri invitano altri eventuali conducenti che sono rimasti vittime dell’azione criminosa a rivolgersi alla caserma di Pandino che stanno indagando.