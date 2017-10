Attimi di paura sulla Milano-Livorno, qualcuno lancia sassi dal cavalcavia: colpito un treno

Sassi dal cavalcavia contro un treno lungo la Milano-Livorno: un gesto vandalico - stupido - che poteva avere conseguenze catastrofiche.

E' successo nel pomeriggio di lunedì, ad un convoglio Trenitalia. La notizia è stata resa nota dall'azienda: "Dalle ore 18.55 alle ore 19.25 l'InterCity 35079 (Milano - Livorno) è stato fermo a Voghera per la riparazione del vetro di un finestrino, danneggiato in partenza da Pavia per il lancio di sassi da parte di ignoti".

L'episodio solo per un caso non ha provocato feriti. Sul caso indagano le forze dell'ordine.