Lancia sassi in strada, aggredisce gli agenti e sfonda la Volante: 23enne arrestato a Milano

Un ragazzo di ventitré anni, un giovane somalo irregolare in Italia, è stato arrestato lunedì mattina dalla polizia con le accusa di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato.

Ad allertare gli agenti, verso le 12.30, sono stati alcuni passanti che hanno telefonato al 112 e hanno segnalato che il 23enne era in piazza Pasolini, in zona Farini, e che stava lanciando sassi e altri oggetti raccolti da terra.

All'arrivo della Volante, il giovane ha pensato bene di scagliarsi contro gli agenti "accogliendoli" a calci nel tentativo di liberarsi e fuggire. Una volta caricato in auto, non contento, ha continuato nel suo show e ha danneggiato anche la macchina di servizio. La sua mattinata è quindi finita in Questura, dove è stato trattenuto in attesa del processo per direttissima.