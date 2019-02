Paura per Wanda Nara: sasso contro l'auto della moglie di Icardi, a bordo anche i figli

Mattinata di paura per Wanda Nara. L'auto della moglie e agente di Mauro Icardi, ex capitano dell'Inter, è stata infatti colpita da un sasso. Il "blitz" dei vandali sarebbe avvenuto non lontano da San Siro, dove i due vivono, mentre la procuratrice portava i figli a Como, dove il più grande aveva appuntamento per una partita di calcio.

Alla guida della macchina, su cui erano presenti i tre bimbi maschi dell'argentina, c'era proprio Wanda. Nessuno, stando a quanto appreso, è rimasto ferito e i danni alla vettura sarebbero "contenuti". Nelle prossime ore, la showgirl dovrebbe comunque sporgere denuncia per l'accaduto.

Si confermano orribili, così, gli ultimi giorni della coppia Icardi-Nara. Maurito è stato infatti "degradato" dall'Inter, che ha deciso di togliergli la fascia di capitano, e ha scelto di saltare la trasferta di Vienna in Europa League.

Dietro la rottura tra il club e l'ex capitano potrebbero esserci proprio le continue "uscite forti" della moglie procuratrice sul caso rinnovo di contratto, con il numero 9 nerazzurro che vorrebbe un nuovo ingaggio top.

Icardi non convocato di nuovo

Sul sasso scagliato contro l'auto di Wanda è intervenuto anche Luciano Spalletti, che ha anche annunciato che Icardi non sarà convocato neanche per la gara contro la sua ex Sampdoria. "Speriamo venga preso. Bisogna fare denuncia perché queste cose non vanno bene - ha detto il tecnico -. Però noi dobbiamo andare avanti. Icardi non c'è e a me interessano gli altri domani sera".

"I nostri trascorsi - ha continuato Spalletti - dicono che quando ci sono troppe cose che si vanno a mettere sopra la testa dei calciatori, le reazioni sono sempre inferiori rispetto a quello che dovrebbero essere. Abbiamo un solo obiettivo: sguardo fisso verso la partita e la vittoria".

"Icardi - ha poi specificato il mister - ha un problema e non è in condizioni di giocare. Non sarà convocato". "Abbiamo da rendere conto ai tifosi delle nostre scelte. C'è sempre un concetto di squadra, di assieme"'.