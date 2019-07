Sassi dal ponte nel Pavese, paura per un automobilista milanese

Un sasso lanciato da un ponte ha centrato un'auto Mazda in provincia di Pavia, a Tromello. E' successo lungo l'ex statale 596 dei Cairoli in prossimità dello svincolo per Mortara e Gambolò.

Illeso il conducente della vettura, un 53enne di Milano, che è riuscito a mantenere il controllo della sua auto e ha anche riferito - alle forze dell'ordine intervenute - di avere intravisto almeno tre persone scappare di corsa, a piedi, dal ponte.

Due denunciati per altri episodi

Le indagini per risalire ai responsabili sono state avviate. Proprio la mattina del 31 luglio i carabinieri di Gambolò hanno denunciato un 18enne e un 22enne entrambi originari di Milano ma residenti a Borgo San Siro (Pv) che hanno confessato di avere lanciato sassi dal cavalcavia il 25, 26 e 29 luglio, dopo avere raggiunto il ponte in bicicletta. Secondo quanto da loro stessi riferito, le auto colpite in quelle occasioni sarebbero state 10-15.

I due ragazzi si sono giustificati affermando che si trattava di un "gioco" e che si erano fatti prendere "la mano" senza rendersi completamente conto del rischio provocato dai lanci.