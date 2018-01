Un caso di scabbia in un asilo nido di Milano: Ats invita le famiglie a monitorare i propri figli

Scabbia nella scuola dell'infanzia in via Rovetta: a Milano si registra un altro caso, dopo quelli avvenuti nel mese di ottobre presso un istituto scolastico ad Affori. Sul nuovo episodio interviene subito l'Ats che scrive ai genitori dei bambini del plesso per spiegare la situazione e rassicurarli.

L'Ats spiega che non è necessaria alcuna profilassi per i compagnetti di classe del bimbo che ha contratto la malattia dell'acaro. I bambini dovranno semplicemente venire monitorati in famiglia, osservando la comparsa di qualsiasi sintomo: il prurito intenso, soprattutto se notturno, le vescicole tra le dita, o nei polsi, gomiti e inguine. In caso di sospetti, i genitori sono invitati a contattare il pediatra e a segnalare l'eventuale contagio alla dirigente scolastica.

E' importate ricordare che la scabbia non è una malattia pericolosa. I casi registrati dall'Ats a Milano nel 2017 - che hanno riguardato bambini - sono stati 54, di questi 10 negli ultimi mesi. E' importate ricordare che la scabbia non è una malattia pericolosa.