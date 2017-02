Duemila casi di scabbia e 38 di tubercolosi in un anno tra i profughi

1 / 2

Scoppia la polemica sulle malattie contratte dai migranti ospitati nei centri accoglienza di Milano. Tutto è stato innestato da un'interrogazione che Riccardo De Corato, ex vicesindaco e ora consigliere regionale di Fratelli d'Italia, ha rivolto all'assessore al welfare Giulio Gallera (Forza Italia): questi ha risposto snocciolando i dati dell'Ats (ex Asl), preposta ai controlli.

Duemila i casi di scabbia nel corso del 2016, 38 quelli di tubercolosi. «In entrambi i casi, nessuna forma secondaria è stata registrata nella popolazione generale», ha aggiunto l'assessore: in altre parole nessun caso di contagio. Immediata la reazione dello stesso De Corato, secondo cui «la situazione è preoccupante». L'ex vicesindaco suggerisce le vaccinazioni obbligatorie «per preservare la salute sia loro che nostra, dato che il rischio di diffusione tra i cittadini c'è».

«E parliamo solo degli immigrati censiti, transitati nei centri accoglienza», calcano la mano Davide Boni (segretario provinciale della Lega Nord) e Paolo Grimoldi (segretario lombardo della Lega): «Sappiamo bene che in città sono passati decine di migliaia di immigrati clandestini, che hanno poi proseguito il loro viaggio dopo un breve soggiorno milanese, o altre migliaia si sono dispersi sul territorio milanese e su quello lombardo. Questi numeri confermano la necessità che i controlli sanitari, e le relative vaccinazioni, siano effettuati nelle strutture di prima accoglienza dove sbarcano gli immigrati, in Sicilia, Calabria e Puglia: è inaccettabile che vengano inviati a Milano e in Lombardia migliaia di immigrati che non sono stati sottoposti a controlli sanitari».

E per Massimiliano Romeo, capogruppo del Carroccio in regione, «il fatto che gli immigrati siano portatori di malattie che da noi risultavano ormai scomparse non è una fantasia della Lega».