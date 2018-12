Cade nel vuoto per oltre 50 metri: muore scalatrice milanese 55enne

Dramma in Liguria, nel pomeriggio di domenica. Una donna milanese di 55 anni, infatti, è morta precipitando da una parete rocciosa che stava scalando con un gruppo di amici rocciatori.

L'incidente, secondo quanto hanno riportato le forze dell'ordine, è accaduto sulle alture di Orco Feglino (Savona), durante una scalata sul bric Pianarella, nei pressi di via Aquila. In base a quanto ricostruito dai soccorritori, la donna è precipitata per una cinquantina di metri riportando diversi traumi e ferite. Sono stati gli altri scalatori a notare la donna precipitare e ad allertare immediatamente il 118.

Le operazioni di soccorso sono state rese difficili dal luogo impervio in cui è avvenuta la tragedia. Una volta imbracata, la 55enne è stata portata in barella in una zona più pianeggiante, ma le ferite si sono rivelate troppo gravi. Sul posto forze dell' ordine, vigili del fuoco, soccorso alpino, ambulanza e automedica, con il sostegno dell'elisoccorso.

I compagni, sotto choc, sono stati aiutati dalle forze dell'ordine a rientrare alle proprie vetture.