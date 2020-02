Lo fermano per un controllo e cerca di scappare, bloccato dai militari

Lo hanno notato con un fare sospetto e hanno deciso di controllarlo. E, siccome non aveva con sé i documenti, lo hanno portato nell'ufficio della polizia ferroviaria, a Rogoredo. E' successo nella serata di venerdì 31 gennaio: il controllo è stato effettuato da una pattuglia mista di militari dell'Esercito e della polfer.

Il ragazzo, non appena in prossimità del posto di polizia, ha cercato di scappare, ma i militari lo hanno bloccato dopo pochi metri, immobilizzandolo e ammanettandolo. Identificato, si tratta di un egiziano di 23 anni che aveva con sé meno di un grammo di eroina e cocaina.

Il giovane, irregolare, è stato denunciato per violenza a pubblico ufficiale, segnalato come assuntore di droga e invitato a presentarsi all'ufficio immigrazione della questura meneghina per regolarizzare la sua posizione in Italia.