Scappa alla vista dei carabinieri: irregolare, era ricercato per rapina e lesioni

Nel corso della notte, i carabinieri della Pattuglia Mobile di Zona della Compagnia Milano – Porta Monforte hanno arrestato un tunisino 21enne, irregolare, destinatario di un mandato di arresto europeo emesso il 21 dicembre scorso dalle autorità tedesche per rapina e lesioni personali.

Gli operanti hanno notato l’uomo percorrere a piedi via Fabio Massimo, raggiungendolo per effettuare un controllo. Alla richiesta dei documenti lo straniero ha esibito la fotocopia di una carta di identità tedesca, cercando di scappare subito dopo la consegna.

Prontamente bloccato dopo una brevissima colluttazione, il giovane è stato condotto in caserma per approfondire gli accertamenti. Dalla comparazione delle impronte papillari è emerso, dalla banca dati internazionale, un provvedimento di cattura a suo carico, in quanto riconosciuto colpevole di una rapina commessa nell’aprile 2015 a Chemnitz, grosso centro della Germania centro-orientale.

L’arrestato è stato condotto a San Vittore, dove rimane in attesa della consegna alle autorità tedesche.