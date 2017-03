Per sfuggire all'arresto scappa a folle velocità sullo scooter con a bordo la figlia di 10 anni

Fermato ad un posto di blocco per un normale controllo, cerca di scappare a tutta velocità con lo scooter. Questo nonostante la sua passeggera fosse la propria figlia di dieci anni. La sua incosciente fuga - secondo quanto riferito dalla questura - è stata quasi subito stoppata dagli agenti delle volanti.

In manette è finito un quarantaduenne italiano, pluripregiudicato. L'uomo è stato bloccato mercoledì sera, attorno alle ventidue, all'incrocio tra via Bisceglie e via Lorenteggio, a Milano.

Durante la sua breve fuga, il malvivente - noto per reati di spaccio, rapina, furti e armi - ha gettato un sacchetto con all'interno quasi quarantaquattro grammi di hashish e duecentoventi euro in contanti. La minore, evidentemente spaventata, è stata rassicurata dagli agenti e affidata alle cure della madre.