Scarafaggi a scuola: l'istituto resta chiuso per completare la deblattizzazione

Scuola invasa dagli scarafaggi: succede in via Brunacci, zona Naviglio Pavese, in un istituto primario. La deblattizzazione, avviata a metà luglio su disposizione dell'Ats, non ha risolto del tutto il problema, per cui la struttura resta chiusa anche all'inizio delle attività scolastiche. Il primo giorno di scuola è, in Lombardia, il 12 settembre, ma gli alunni hanno iniziato il 5 alcune attività sportive.

Non hanno potuto farlo, però, nella loro scuola, e sono stati trasferiti in un vicino istituto. Inoltre nella giornata del 5 la scuola avrebbe dovuto ospitare un campus esterno, sempre di carattere sportivo, a sua volta spostato in un'altra scuola primaria.

Il problema, in ogni caso, potrebbe essere risolto entro il 12 settembre, quando inizierà del tutto l'attività scolastica vera e propria.