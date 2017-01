Quasi azzerata la pioggia a Milano a gennaio: -94% rispetto alla media

Inverno particolarmente arido a Milano e provincia, almeno secondo il dato diffuso dalla Coldiretti Lombardia: -94% di pioggia rispetto alla media degli ultimi trent'anni nella seconda decade di gennaio, cioè 1,4 millimetri contro la media di 24,1 millimetri.

Anche questo determina l'allarme smog e le misure conseguenti, in vigore dal 26 gennaio. E il dato sembra essere una "costante" delle ultime settimane: a dicembre quasi la stessa situazione, con 15,6 millimetri contro la media di 60,2 (-74,1%) in provincia di Milano. Secondo Coldiretti, il 2016 è stato l'anno più caldo di sempre sul pianeta, con una temperatura in superficie di 0,94 gradi celsius superiore rispetto alla media del XX secolo.

"Si moltiplicano gli eventi estremi, sfasamenti stagionali e precipitazioni brevi ma intense e il repentino passaggio dal sereno al maltempo. Siccità e bombe d’acqua con forti piogge a carattere alluvionale, ma anche gelate estreme e picchi di calore anomali si alternano lungo l’anno e lungo tutta la Penisola", commenta la Coldiretti.