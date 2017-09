Si travestivano da sceicchi e truffavano i loro clienti con banconote false: traditi da un caffè

Auto di lusso, abiti firmati e ville principesche. Vivevano come sceicchi, ma risultavano nullatenenti.l Sono stati arrestati dalla guardia di finanza con l'accusa di associazione a delinquere “transnazionale finalizzata al furto aggravato”. Nei guai una banda di rom che aveva il proprio covo operativa a Rescaldina, nel milanese. Secondo quanto accertato dalle indagini delle fiamme gialle l'organizzazione criminale avrebbe truffato persone di tutto il mondo sfruttando il sistema del cambio valuta e dei trasferimenti all'estero di valori.

Le indagini

Sono stati incastrati da un caffè. Tutto è iniziato nel 2015 quando un finanziere fuori servizio ha notato un pagamento anomalo: un uomo aveva pagato un caffè al bar con una banconota da 500 euro. Un fatto insolito, strano. Per questo aveva segnato il numero di targa della sua fuoriserie. Sono iniziati gli accertamenti, durati oltre un anno, terminati con l'operazione "Stangata". I risultati? 26 indagate, 15 arrestate e sequesstri per 725mila euro.

Come agiva la banda

L'organizzazione avrebbe svolto operazioni di cambio valuta e trasferimenti all'estero di valori "hawala", operazioni che si sottraggono alla tassazione e risultano difficilmente tracciabili. L'organizzazione — presente con alcuni collaboratori a Busto Arsizio, cittadina in cui vive anche il presunto vertice della banda — è accusata di aver derubato i clienti stranieri di ingenti somme di denaro custodite all'estero dopo aver proposto di farle transitare in Italia o in altri paesi, ovviamente senza farli paassare dai canali ufficiali. Non solo: nel corso del passaggio le banconote vere sarebbero state sostituite con valori falsi, acune volte anche con la dicitura "fac simile".

Per carpire la fiducia dei “clienti” l'organizzazione avrebbe ricevuto i clienti in sale meeting all’interno di alberghi di lusso, utilizzando arredamenti con doppio fondo e banconote false: inizialmente mostravano contanti autentici per importi esorbitanti, cartamoneta che veniva sostituita con soldi false al momento della consegna effettiva. Durante alcuni servizi di osservazione svolti dai finanzieri, gli indagati sono stati notati indossare lussuosi vestiti, travestendosi anche da sceicchi.