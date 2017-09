Pernotta in un hotel di lusso assieme a due sceicchi del Bahrein: arrestato professionista

Sarebbe l'amministratore delegato di un cantiere navale di proprietà d alcuni sceicchi del Bahrein. E' finito in manette grazie all'allert che dagli hotel avverte direttamente la polizia quando un cliente è ricercato. Protagonista, un 44enne di Lucca, Antonio A., arrestato attorno all'una di notte di lunedì in un lussuoso hotel in via Pellico, accanto alla Galleria Vittorio Emanuele.

L'uomo era destinatario di un ordine di cattura per bancarotta fraudolenta e dovrà scontare 3 anni e 6 mesi di prigione. Il provvedimento era stato emesso dal tribunale di Lucca nel 2015.

Il professionista, di fatto residente in Bahrein, era a Milano in compagnia di due sceicchi, suoi datori di lavoro, che nulla hanno potuto per evitare il suo arresto.