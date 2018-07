Milano, trovati resti umani in via Campazzino: indagano gli agenti della Questura

Uno scheletro umano è stato trovato nella mattinata di domenica 1° luglio in un campo vicino a via Campazzino a Milano (zona Chiesa Rossa). A trovare i resti sono state alcune persone che passavano nelle vicinanze e hanno subito allertato gli agenti della squadra mobile della Questura.

Le ossa sono state trovate alla base di un traliccio dell’energia elettrica al quale erano legate con una corda. Tutte le ipotesi sono al vaglio degli investigatori, ma potrebbe trattarsi di un suicidio accaduto diverso tempo fa.

Per il momento i resti umani non hanno un'identità: non è stato possibile stabilire se appartenessero a un uomo o a una donna, né tantomeno l'età. Lo scheletro è stato affidato all'autorità giudiziaria per le analisi.