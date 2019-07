Milano, cambia la ruota dell'auto ma il cric cede: uomo schiacciato dalla macchina

Stava cambiando la ruota della sua auto. Ma improvvisamente il cric ha ceduto e lui è stato travolto.

Incidente mercoledì pomeriggio in via Bolla, al Gallaratese. Verso le 15.30, in un cortile privato sotto i palazzoni al civico 38, un uomo di quarantadue anni è rimasto ferito dopo essere stato schiacciato dalla sua stessa macchina.

Secondo i primi accertamenti dei carabinieri, il 42enne stava cercando di sostituire uno pneumatico della sua vettura utilizzando il cric per sollevare il veicolo. Lo stesso cric però avrebbe ceduto e l'uomo è rimasto sotto la macchina. Soccorso dagli equipaggi di un'ambulanza e un'auto medica, è stato trasportato al Niguarda in codice giallo.

Stando a quanto riferito dal 118, l'uomo ha riportato traumi da schiacciamento al torace: le sue condizioni sono serie, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita.