Incidente a Milano, il cancello si stacca e gli cade addosso: ferito un operaio di 31 anni

Sembra che stesse andando a lavorare in un capannone abbandonato. Improvvisamente, però, mentre lui e altri due uomini entravano nell'area, il cancello si sarebbe staccato e gli sarebbe caduto addosso.

Incidente mercoledì mattina in via San Faustino, zona Ortica a Milano, dove un uomo di trentuno anni - un marocchino irregolare in Italia - è rimasto schiacciato da un'inferriata.

L'operaio, stando a quanto finora appreso, stava per entrare nello stabile al civico 62 insieme a un marocchino di trentuno anni - regolare in Italia - e a un italiano di cinquantadue, custode dell'immobile.

Quando ha cercato di aprire il cancello, l'uomo è stato travolto ed è rimasto schiacciato sotto la struttura in ferro. Il trentunenne è stato liberato dai vigili del fuoco e poi affidato alle cure dei sanitari del 118, intervenuti sul posto con un'ambulanza e un'auto medica. La vittima, secondo quanto riferito dalla centrale operativa di Areu, ha riportato traumi a schiena, torace e agli arti inferiori ed è stata ricoverata in codice rosso al Niguarda in prognosi riservata, anche se non dovrebbe essere in pericolo di vita.

In via San Faustino sono arrivati anche i carabinieri, che hanno ascoltato i testimoni e i tecnici dell'Ats, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso. Sembra, stando ai primissimi accertamenti, che i due marocchini dovessero fare dei lavori di manutenzione nel capannone, ma non è ancora chiaro per conto di chi.