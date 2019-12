"Puoi spostarti?": ragazza prende a schiaffi un uomo sull'autobus Atm, ma lui è sordomuto

Si è arrabbiata con quell'uomo perché non si era spostato nonostante le sue richieste. Così, dopo essere riuscita a salire a bordo, ha pensato bene di colpirlo, prima di accorgersi del motivo per cui lui non aveva detto niente.

"Singolare" aggressione mercoledì pomeriggio su un bus della linea 63 di Atm, dove un uomo di trentacinque anni, sordomuto, è stato preso a schiaffi da una donna ucraina di ventisette anni. Stando a quanto riferito dalla Questura, i problemi sono iniziati verso le 16.30 alla fermata di via Nikolajevka, all'angolo con via delle Forze Armate.

La 27enne, che era con sua figlia, ha trovato l'autobus particolarmente pieno e così ha chiesto alle persone davanti alla porta di fare qualche passo avanti per permetterle di salire. Il 35enne, però, non si è mosso e la donna, una volta a bordo, lo ha colpito con un paio di schiaffi al volto.

Alcuni dei passeggeri hanno così allertato la polizia, che ha immediatamente ricostruito l'accaduto. Il 35enne è stato visitato dall'equipaggio di un'ambulanza del 118, ma non ha avuto bisogno del ricovero. I due, se vorranno, potranno presentare querela.