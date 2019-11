Guida senza patente, con una sciabola sul sedile e 116 ticket negli slip: uomo nei guai

Niente patente nel portafogli, ma - in compenso - un'arma sul sedile e un misterioso "pacchetto" nei jeans. Un uomo di quarantanove anni, un cittadino turco irregolare in Italia, è stato denunciato dalla polizia con le accuse di porto abusivo di armi e ricettazione.

Per lui i guai sono iniziati in serata, quando una Volante del commissariato Sempione - guidato dalla dirigente Anna Laruccia - ha deciso di fermare il suo furgone in viale Monte Ceneri. Il conducente ha immediatamente ammesso di essere senza patente e l'attenzione dei poliziotti è stata attirata da una sciabola artigianale che era sistemata sul sedile del passeggero.

Quando il 49enne è sceso dal mezzo, invece, gli agenti non hanno potuto non vedere un evidente rigonfiamento innaturale nei suoi pantaloni: l'uomo aveva infatti nascosto negli slip un involucro con all'interno 116 ticket restaurant dei quali non ha saputo fornire alcuna spiegazione.

Oltre alla denuncia, il 49enne è stato anche multato per guida senza patente e il furgone è stato sottoposto a fermo amministrativo.