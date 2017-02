Sciopero dei treni Trenord rinviato: la manifestazione di 24 ore sarà il 21 e il 22 marzo

Lo sciopero Trenord previsto per martedì 28 febbraio e mercoledì 1 marzo, come riportato sul sito del ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è stato spostato a martedì 21 e mercoledì 22 marzo. L'agitazione - è bene sottolinearlo - non riguarda i mezzi Atm: bus, metro e tram.

Lo stop - oltre allo sciopero generale previsto per l'8 marzo - è stato proclamato da tutte le più grandi sigle sindacali - Osr Filt Cgil, Fit Cisl, Uilt Uil, Ugl, Faisa Cisal, Fast, Orsa Ferrovie - e durerà ventiquattro ore.

L’agitazione partirà alle 21 del 21 marzo e terminerà alle 21 del 22.

Di sicuro, anche se al momento manca una comunicazione ufficiale, verranno previste le classiche fasce di garanzia per cercare di ridurre al minimo i disagi per i pendolari, almeno negli orari di punta.