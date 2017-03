Sciopero metro a Milano mercoledì 5 aprile

Metropolitane, autobus e tram di Milano si fermano per un nuovo sciopero. Mercoledì 5 aprile, infatti, andrà in scena la nuova agitazione - la seconda in pochi giorni - dei dipendenti di Atm, l’azienda che gestisce il trasporto pubblico locale in città.

Lo sciopero del 5 aprile è stato proclamato da tutte le più grandi sigle sindacali - Filt Cgil, Fit Cisl, Uilt Uil, Ugl, Faisa Cisal, Orsa e Cub trasporti - e per questo l’adesione potrebbe essere massiccia.

Come già accaduto per lo sciopero del 24 marzo - quando, ad onor del vero, i disagi per i cittadini sono stati ridotti al minimo - i lavoratori di Atm protestano contro il comune per l’ipotesi “spacchettamento” del servizio di trasporto pubblico.

La decisione di scioperare era arrivata lo scorso 16 marzo, dopo la fumata nera del tentativo di conciliazione in Prefettura riguardo a una delibera che i lavoratori contestano perché “decide di spezzettare il sistema della mobilità milanese”.

"È stata un'occasione mancata per il Comune di Milano - erano state le prime parole dei rappresentanti sindacali -, che avrebbe potuto dare le risposte alle questioni che le organizzazioni sindacali stanno da giorni ponendo, evitando così i disagi dello sciopero per i cittadini milanesi. Sarà una prima azione di sciopero in Atm per garantire la qualità del servizio della Città Metropolitana e il lavoro per migliaia di famiglie milanesi".

Orari dello sciopero del 5 aprile: quanto si fermeranno i mezzi