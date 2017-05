Sciopero degli autobus di Autoguidovie per martedì 6 giugno: gli orari e le informazioni

Sciopero degli autobus delle linee di Autoguidovie per martedì 6 giugno.

L'agitazione è stata proclamata dall'organizzazione sindacale Sol Cobas. Sarà uno sciopero di quattro ore. Si fermerà così la società di trasporto pubblico che gestisce anche alcune tratte a Milano e Monza e Brianza.

Saranno garantite le corse in partenza dai capolinea dall'inizio del servizio sino alle ore 17.59 e dalle ore 22.01 sino a fine servizio. Non saranno invece garantite tutte le corse in partenza dalle ore 18.00 alle ore 22.00.