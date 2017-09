Sciopero a Milano per il 6 ottobre 2017, metro, bus e tram a rischio: gli orari garantiti da Atm

Venerdì 6 ottobre potrebbe essere una giornata nera per la mobilità di Milano e dintorni. Per quel giorno è stato proclamato uno sciopero del personale Atm: a rischio qundi metropolitana, autobus e tram.

L'agitazione, proclamata dalla Confederazione unitaria di base trasporti (Cub Trasporti), è stata comunicata al ministero delle Infrastrutture e dei trasporti il 20 settembre.

La confema ufficiale però è arrivata proprio da Atm il 29 settembre. Lo sciopero coinvolgerà i lavoratori del Gruppo Atm Spa. L’agitazione del personale viaggiante e di esercizio sia di superficie sia della metropolitana è prevista dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 al termine del servizio".

Lo sciopero del 6 ottobre però non è il solo in programma per i prossimi giorni. Da tempo, infatti, i sidacati hanno programmato un'agitazione generale per la fine del mese (qui tutti i dettagli).