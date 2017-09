Sciopero a Milano: gli orari di metro, tram e autobus per il pomeriggio di giovedì | La diretta

E' arrivata la giornata del primo sciopero del personale Atm, dopo le vacanze estive. A partire delle 18 di giovedì 14 settembre comincerà l'agitazione. A rischio, quindi, il funzionamento dei mezzi di superficie - tram e autobus - e delle linee della metropolitana.

L'adesione allo sciopero - e quindi l'eventuale interruzione totale, parziale o nulla del servizio di trasporto locale - non è ancora certa. Per inquadrare con precisione i potenziali disagi bisognerà attendere l'orario stabilito dal sindacato Cub trasporti. Su Twitter, sul canale ufficiale dell'Azienda dei trasporti milanesi, si potranno seguire 'live' gli aggiornamenti (qui).

ciao, il servizio è legato all'adesione che non è prevedibile. Per questo twittiamo in tempo reale, seguici.