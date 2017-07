Sciopero mezzi Atm a Milano giovedì 6 luglio, metro, autobus e tram a rischio stop: la diretta

È il giorno dello sciopero dei mezzi Atm a Milano. Giovedì 6 luglio, infatti, i lavoratori del settore trasporto pubblico locale incrociano le braccia per protestare contro quella che i sindacati definiscono - senza troppi giri di parole - una “forte accelerata alle privatizzazioni”.

Lo sciopero - proclamato da Usb laboro privato, Sul-Ct e Faisa/Confail - inizia alle 18 e termina dopo quattro ore, alle 22. Risultato: in quella “finestra” - orario di punta compreso - i treni delle quattro linee metropolitane, gli autobus e i tram Atm saranno a rischio ritardi e cancellazioni.

L’agitazione di giovedì 6 luglio non è altro che la “replica” dello sciopero inizialmente proclamato per lo scorso 26 giugno e poi differito dal ministro dei trasporti, Graziano Delrio.

Sciopero Atm oggi a Milano: circolazione metro in diretta

I primi disagi per lo sciopero di giovedì 6 luglio, ha informato in settimana la stessa Atm, si potranno avere a partire dalle 18. Per l’agitazione non è prevista nessuna fascia di garanzia, e dalle 22 i lavoratori dovranno necessariamente riprendere il servizio.

L’azienda, come sempre, informerà i cittadini in diretta sul proprio canale Twitter di eventuali chiusure di stazioni e linee metropolitane e monitorerà, sempre in diretta, lo stato dei mezzi di superficie.

Lo scorso 16 giugno, giornata di un altro sciopero dei mezzi Atm, i maggiori disagi si erano avuti - durante la serata - sulla metro M1 linea rossa e sulla M5 lilla, chiusa per quasi tutto il giorno.

Sciopero metro a Milano: i motivi della protesta

A giustificare lo sciopero di giovedì 6 luglio è la rabbia delle sigle sindacali, riesplosa per il rischio privatizzazioni che sta interessando diverse aziende del settore.

“L’agitazione - ha spiegato Usb - è necessaria per rispondere alla “forte accelerazione, per volontà politica”, che sta spingendo “alla privatizzazione dei servizi pubblici essenziali”.

Una privatizzazione che punta all’obiettivo “dichiarato - hanno sottolineato i sindacalisti - di eliminare almeno ottomila aziende" di trasporto pubblico locale, "con un esubero di personale previsto di oltre trecentomila lavoratori”.