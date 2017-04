Sciopero dei mezzi a Milano, la lettera dei lavoratori Atm: “Ecco perché protestiamo”

Hanno preso carta e penna e hanno spiegato i motivi della loro rabbia. Su un volantino, distribuito martedì su tutti i mezzi, hanno chiarito i perché dell’agitazione.

Hanno fatto sentire la loro voce i lavoratori di Atm, che giovedì 5 aprile - in pieno “Salone del Mobile” - sciopereranno contro l’ipotesi - per ora una ipotesi, nulla di più - “spezzettamento” del trasporto pubblico locale.

I “guai” partono dal bando che il comune di Milano aprirà nei mesi prossimi proprio per la gestione del Tpl: un bando che, temono i sindacati di categoria, potrebbe dividere i tanti servizi di trasporto - metropolitane, autobus, tram - in servizi singoli, “slegati” tra loro. Al momento, in realtà, la delibera di palazzo Marino punta a scindere altri servizi della mobilità - trasporto pubblico da sosta, car sharing e bike sharing -, ma la paura dei lavoratori è che il vero obiettivo finale sia uno "spacchettamento" più ampio.

Così, ecco lo sciopero, per salvaguardare i posti di lavoro che inevitabilmente diventerebbero a rischio e per - giurano gli stessi dipendenti di Atm - difendere la qualità dei trasporti cittadini.

Ph: Il volantino distribuito sui mezzi a Milano

“Lettera aperta a chi vive, lavora e ama Milano”, è il titolo del volantino firmato da tutte le categorie sindacali, che prosegue: “Scioperiamo per il futuro della mobilità e per la garanzia occupazione di migliaia di persone”.

“Scioperiamo - spiegano i lavoratori, che lunedì hanno protestato sotto palazzo Marino - perché Milano rischia di perdere il suo sistema di trasporti. Perché è a rischio la mobilità dei lavoratori, dei cittadini, degli studenti. Perché c’è chi pensa di frantumare i trasporti di Milano e venderli”, con chiaro riferimento al possibile avvento di Ferrovie dello Stato - che ha già acquisito parte di M5 - in città.

“Siamo coscienti che scioperare nei servizi di trasporto significa arrecare un disservizio a tutti i lavoratori e ai cittadini che utilizzano i mezzi pubblici - ammettono i dipendenti -. Se siamo arrivati a questo punto non è per rivendicare un aumento salariale ma perché viene messa in discussione la qualità del servizio oggi garantito da Atm sul nostro territorio”.

“Il comune di Milano ha deciso una divisione dei servizi che oggi consentono la mobilità di migliaia di persone, avviando un percorso che potrà portare allo spezzettamento del sistema della mobilità a discapito dei cittadini milanesi - viene spiegato nel volantino -, una condizione che rischia di affidare ad aziende medio piccole il servizio di trasporto pubblico locale gettando Milano in uno stato confusionale in cui più aziende potrebbero gestire il trasporto pubblico locale nelle diverse zone di Milano, una situazione in cui garantire l’integrazione oraria diverrebbe pressoché impossibile con il pericolo dell’impossibilità di fare i necessari investimenti indispensabili a garantire la qualità del servizio.

“Noi chiediamo - continua la lettera - che il comune di Milano garantisca l’unicità di tutti i servizi di mobilità attraverso una gara ad unico lotto per evitare la spartizione del business fra più aziende che comprometterebbe la qualità del servizio stesso. Per questo chiediamo che il gruppo Atm venga messo in condizioni di partecipare ad un’unica gara evitando il dumping fra più soggetti ed il rischio della perdita di migliaia di posti di lavoro. Vogliamo che l’attuale servizio fornito ai cittadini venga garantito senza ulteriore ridimensionamenti dei chilometri che sarebbero un ulteriore impoverimento del trasporto publico.”

“La qualità del trasporto fa di Milano una città europea. Non vogliamo - l’appello die lavoratori - che questo venga cancellato. Il 5 aprile avrai dei disagi ma lottiamo per il futuro dei trasporti di tutti, per la tua possibilità di continuare a muoverti in una città europea, per gli studenti, per i lavoratori, perché il trasporto pubblico di qualità e funzionante è il miglior disincentivo al trasporto privato e alla congestione di Milano”.

“Il 5 aprile - concludono i lavoratori - scioperiamo per il futuro di Milano, anche per te”.

Sciopero di metro, bus e tram a Milano: tutti gli orari