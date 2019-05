Ticket Atm a 2 euro, parte lo "sciopero del biglietto": "Tornelli aperti e metro gratis"

La sigla è la stessa: Atm. Il senso è chiaramente, diametralmente, opposto. È partita la campagna "Autoriduciamo i trasporti metropolitani", Atm appunto, che si pone l'obiettivo di combattere - a modo proprio - l'ormai imminente aumento dei biglietti di metro, bus e tram a 2 euro. Il "collettivo", che si definisce in lotta contro il carovita, ha lanciato una sorta di sciopero del biglietto, invitando chiunque ne avesse bisogno ad usare i mezzi pubblici senza pagare il ticket.

I giovani hanno già preparato dei biglietti speciali a 0 euro, che sono stati distribuiti in metro martedì nel corso di un'azione dimostrativa durante la quale sono stati bloccati i tornelli. "Il sindaco Sala e Atm vogliono alzare a 2 euro il prezzo del biglietto. I milanesi reagiscono e parte la campagna autoriduciamo il trasporto metropolitano", si legge in una nota.

"Non pagare, tieni aperto il tornello"

E ancora: "Vivere, studiare, lavorare e spostarsi a Milano è sempre più proibitivo. Dicono che la nostra città sia la più bella, ma ciò è vero solo per chi non si deve preoccupare di trovare migliaia di euro ogni mese. Per tutti gli altri - l'attacco del gruppo - è una città inaccessibile, cara ed escludente. Questo aumento colpisce ulteriormente i lavoratori, le donne, i giovani, i disoccupati, le famiglie".

Quindi, ecco i conti in tasca all'azienda: "Atm ha un giro d'affari di quasi un miliardo di euro all'anno e profitti superiori ai 50 milioni. Adesso - il j'accuse dell'altra Atm - vogliono far pagare ancora di più ai cittadini che ogni giorno sono costretti ad attraversare la metropoli. È una provocazione che non possiamo accettare. Abbiamo già pagato tutti e troppo". Ecco l'invito finale: "Aderisci allo sciopero, non pagare il biglietto, tieni aperto il tornello".

Foto - Il volantino che lancia la campagna



"Controllori, chiudete un occhio"

E proprio i promotori della campagna hanno rivolto un invito appello ai controllori. "In questi giorni inizierà la campagna contro l'aumento dei biglietti. Aumenterà anche la gente che salterà i tornelli e cercherà di sfuggire ai vostri sguardi vigili. Non prendetevela, non sono vostri nemici, sono persone come voi, lavoratori come voi - scrivono dal gruppo -. Ragazzi in bolletta sparata o disoccupati che cercano un lavoro. Il vostro è quello di controllare gli accessi, ma non riducetevi a servi dei dirigenti Atm che guadagnano centinaia di migliaia di euro, soldi che voi non prendete di sicuro e noi tanto meno".

"Prima di essere guardie siete lavoratori - si conclude l'appello -. Non accanitevi contro persone nella vostra stessa condizione per difendere gli interessi dei ricchi. Chiudete un occhio".

Foto - I biglietti "speciali" a 0 euro