Sciopero degli autobus dell'Autoguidovie

Lunedì 16 gennaio, l’organizzazione sindacale Osr Sgb ha indetto uno sciopero di ventiquattro ore del personale che coinvolgerà la società Autoguidovie.

Possibili disagi per i pendolari, anche se l’azienda ha comunicato che sia per le linee urbane che per quelle extraurbane saranno garantite le corse in partenza dai capolinea dalle 5.30 alle ore 8.29 e dalle 15 alle 17.59. Non sono garantite tutte le corse.

Nel capoluogo meneghino, Autoguidovie si occupa delle linee per Paullese, Rivoltana, Cassanese e Padana Superiore. La stessa azienda, inoltre, si occupa dei servizi urbani di San Donato Milanese e Melzo.