Milano, sciopero dei mezzi e cortei per l’8 marzo: rischio traffico paralizzato in città

Da un lato, lo sciopero generale del trasporto pubblico locale. Dall’altro, i cortei e le manifestazioni di quella che sarà la giornata dell’orgoglio femminile. In mezzo, una città che rischia di trovarsi paralizzata.

Potrebbe trasformarsi in un mercoledì nero per Milano, l’8 marzo, giorno in cui si alterneranno il blocco dei mezzi e le proteste di sindacati e associazioni per “Lotto marzo”.

A fermarsi saranno tutti i mezzi Atm - metropolitane, tram e autobus -, che al di fuori delle fasce di garanzia rischiano la “serrata”. Problemi in vista, però, anche per chi vorrà muoversi in auto.

Dalla mattina alla sera, infatti, in città si terranno tre distinti cortei e un presidio per l’8 marzo, che inevitabilmente porteranno alla chiusura di diverse strade del centro per permettere il passaggio delle manifestazioni.

Sarà un 8 marzo di sciopero e lotta. Ma, con ogni probabilità, anche un 8 marzo di disagi.