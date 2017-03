Milano: sciopero Atm mercoledì 5 aprile, altro stop a metropolitane, bus e tram il 24 marzo

Sciopero Atm a Milano mercoledì 5 aprile. È questo il primo risultato della rottura tra i sindacati di categoria e il comune.

Ad annunciare l’agitazione, ancora non formalmente richiesta al ministero, sono state proprio le sigle sindacali dopo la fumata nera del tentativo di conciliazione in Prefettura riguardo a una delibera che i lavoratori contestano perché “decide di spezzettare il sistema della mobilità milanese”.

"È stata un'occasione mancata per il Comune di Milano - le prime parole dei rappresentanti sindacali -, che avrebbe potuto dare le risposte alle questioni che le organizzazioni sindacali stanno da giorni ponendo, evitando così i disagi dello sciopero per i cittadini milanesi. Sarà una prima azione di sciopero in Atm per garantire la qualità del servizio della Città Metropolitana e il lavoro per migliaia di famiglie milanesi".

Non è noto, al momento, quante ore durerà l’agitazione, ma è molto probabile - data la ritrovata unione tra i sindacati - che l’adesione sia massiccia.

E pochi giorni prima ci sarà un altro sciopero…