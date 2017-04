Sciopero del 5 aprile: ecco gli orari di metro, tram e bus a Milano | Tutti gli aggiornamenti

Confermato lo sciopero del personale Atm. Per mercoledì 5 aprile incroceranno le braccia i dipendenti dell'Azienda milanese trasporti rappresentati dalle principali sigle sindacali: Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl, Faisal-Cisal, Orsa, Sama-Faisa e Cub Trasporti.

A rischio, quindi, il normale funzionamento di metro, bus e tram.

Come già accaduto per lo sciopero del 24 marzo - quando, ad onor del vero, i disagi per i cittadini sono stati ridotti al minimo - i lavoratori di Atm protestano contro il comune per l’ipotesi “spacchettamento” del servizio di trasporto pubblico.

La decisione di scioperare era arrivata lo scorso 16 marzo, dopo la fumata nera del tentativo di conciliazione in Prefettura riguardo a una delibera che i lavoratori contestano perché “decide di spezzettare il sistema della mobilità milanese”.

ECCO GLI ORARI DELLO SCIOPERO DI METRO, TRAM E BUS