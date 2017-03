Sciopero del 8 marzo: stop a metropolitana, tram e bus Atm. A rischio anche i treni | Orari

Confermato lo sciopero generale nazionale dell'8 marzo. Sarà una giornata di proteste sindacali da un lato ma anche di disagi per i viaggiatori dall'altro. A Milano si fermano i mezzi Atm: quindi metro, bus e tram. Ma la manifestazione - anche se ancora manca la conferma ufficiale ma Trenord sciopera anche a fine marzo - dovrebbe riguardare anche il personale dei treni.

Usi, unione sindacale italiana, Sgb, sindacato generale di base, e Usb, unione sindacale di base, per 24 ore fermeranno il paese in difesa delle donne nel giorno a loro dedicato: "Lotta delle donne contro la violenza e le discriminazioni di genere", spiegano in una nota.

Lo sciopero, si legge sul sito del ministero delle infrastrutture e dei trasporti, coinvolgerà tutte le categorie di lavoratori pubblici e privati per l’intera giornata.

GLI ORARI DEI MEZZI ATM: METRO, BUS E TRAM