Sciopero del 24 marzo a Milano: orari di metro, bus, tram e treni | Aggiornamenti 'in diretta'

Il personale Atm - di metropolitana, autobus e tram - è pronto a fermasi. Lo sciopero dei mezzi venerdì 24 marzo è stato indetto dal sindacato “Sol Cobas operai in lotta”, in disaccordo con le ultime manovre del comune di Milano sulla gestione dell’azienda dei trasporti pubblici milanesi.

L’agitazione a Milano durerà quattro ore e inizierà alle 18 per poi finire alle 22 ma ancora non sono noti in numeri del personale che aderirà alla manifestazione. Per tutta la giornata, i mezzi hanno circolato regolarmente.

Poco meno di due settimane dopo, il 5 aprile, sarà il giorno di un altro sciopero dei mezzi. A fermarsi - non è ancora chiaro con quali modalità e orari - saranno nuovamente i lavoratori Atm.

LE RAGIONI DELLO SCIOPERO E GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA